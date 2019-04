Caroline Tensen wil nog zeker tien jaar door op tv

„Ik heb vriendinnen van bijna 60 die nog zo veel doen! En kijk naar Robert ten Brink, die is ook al 63 en ik kijk nog zo graag naar hem”, vertelt Caroline in Veronica Magazine.

„Ik ben ook niet iemand die zegt: ’ik werk door tot mijn 65ste en dan ga ik genieten en reizen’. Ik doe dat nu al”, gaat de presentatrice verder. „Soms heb ik een paar weken vrij of ik schuif samen met mijn man wat met projecten, waardoor we bijvoorbeeld naar India en Bhutan konden gaan. Ik ben heel dankbaar dat ik dat kan doen. En intussen kan ik hopelijk nog wel tien jaar mee als presentatrice. Het werk is te leuk om los te laten.”

Bij RTL gaat Caroline Eén tegen 100, Wie ben ik? en een nieuwe versie van Het spijt me maken. Ook wordt ze toegevoegd aan het presentatieteam van RTL Boulevard.