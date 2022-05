Tom Cruise: ’Ik heb nog nooit een vrije dag opgenomen’

„Er wordt me vaak gevraagd wat ik doe op een vrije dag, maar eerlijk gezegd heb ik eigenlijk nog nooit een vrije dag opgenomen. Als ik niet aan het filmen ben, ben ik vrij. En dan chill ik beetje, maar in principe ben ik altijd op een filmset aanwezig om te doen wat ik het allerleukste vind om te doen: acteren en creëren. Ik ben een gezegend mens, omdat ik vanwege mijn werk de hele wereld ben over geweest. Daardoor heb ik werk en plezier altijd kunnen combineren. Ik leid een droomleven.”

Regisseur Doug Liman, die met Cruise werkte tijdens het maken van de films Edge Of Tomorrow (2014) en American Made (2017) beaamt dat de acteur liever werkt dan een pauze inlast. „Ik woonde tijdelijk bij Tom toen we American Made aan het filmen waren. En als je met hem werkt, dan werk je zeven dagen per week. En hoe hard je ook werkt, het is niets in vergelijking met Tom. Die man weet niet van ophouden en heeft een tomeloze energie. Hij weet niet wat het woord weekend betekent, omdat hij altijd maar doorgaat.”

Hij vervolgt: „Ik kan me nog wel een moment herinneren dat we bijna vijftig dagen non-stop hadden gewerkt. Ik was echt doodmoe, maar Toms verjaardag viel in het weekend. Dus ik vroeg hem of hij dat wilde vieren, gewoon misschien met een klein feestje. Daarop antwoordde hij dat zijn mooiste cadeau zou zijn om acht uur lang te vergaderen over een vliegtuig dat in de film zat. Die meeting was al eens uitgesteld, dus dit leek hem de perfecte mogelijkheid. Hij was bloedserieus en uiteindelijk hebben we dat ook gedaan, omdat hij toch geen taart eet. Hij wil namelijk fit blijven en eet alleen gezonde, magere producten. Dus ja, zo hebben we zijn verjaardag gevierd.”