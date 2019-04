’Heilige graal’ Beatles teruggevonden

De Fab Four speelde in 1966 in Top of the Pops, de eerste en laatste keer dat The Beatles in het populaire muziekprogramma van de BBC optraden. Opnames werden toen nog niet gearchiveerd, waardoor de beelden uiteindelijk verloren raakten. Nu blijkt dat een gezin in Liverpool de tv-uitzending met een 8mm-camera heeft gefilmd. De clip belandde via via bij een verzamelaar in Mexico.

„Als je fan van de Beatles bent, is dit de heilige graal”, zegt een woordvoerder van Kaleidoscope, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het lokaliseren van vermiste televisiebeelden, tegen de BBC. „Mensen dachten dat het voor altijd verloren was gegaan. Dat we dit nu jaren later vinden, is heel bijzonder.”

Het ontdekte filmpje, dat overigens geen geluid bevat, wordt binnenkort vertoond tijdens het filmfestival van Londen.