Naaktloper was tv-ster!

Schieff blijkt tweevoudig Amerikaanse Freerunning-kampioen. In 2018 was de goedgebouwde sportman in Engeland op tv te zien in de finale van de Britse versie van de sportieve show Ninja Warrior, waarbij deelnemers een zware hindernisbaan moeten afleggen. Ook had hij volgens Bild een klein rolletje in een van de Harry Potter-films.

De 32-jarige naaktloper heeft ook zijn eigen YouTube-kanaal. Daarop deelde hij een filmpje van zijn naaktloopactie. Een man aan de zijlijn met een microfoon laat zich horen tegen de verplichting een mondmasker te dragen; volgens hem schaadt het zelfs de gezondheid.

Fans van de tv-ster en YouTuber vinden zijn actie maar niks. „Het irriteert me Tim. Ben je het eens met die man of maak je hem juist belachelijk, nu jij het mondmasker daaronder draagt?”, vraagt iemand zich af. Een fan die laat weten dat hij Tim al jaren volgt: „Je verdraait een fundamentele levensreddende maatregel in iets bizar politieks. Ik wens je het beste, ik ben weg.”