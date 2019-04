Kelly Clarkson kan hartelijk lachen om grove belediging

Seat-fillers zijn mensen die lege plekken bij evenementen of in theater opvullen. Op Twitter noemt de 36-jarige zangeres het incident ’hilarisch’ en toont ze hoe ze vol klasse omging met wat veel sterren toch heel goed als een behoorlijke belediging zouden kunnen beschouwen. „Het meest geweldige dat er vanavond gebeurde was echt wel dat ik werd gevraagd ergens anders te gaan zitten, omdat een of andere gast dacht dat ik een seat-filler was.”

Natuurlijk liet Clarkson zich ook weer niet zomaar wegjagen. „Hij was zo serieus. En ik heb gewoon beleefd nee gezegd, hahaha!”