Jacques d’Ancona (81) weer op het witte doek

Het is niet het acteerdebuut van d’Ancona. Eerder speelde hij ook al eens een jurylid in de komedie ’n Beetje verliefd (2006) van Martin Koolhoven en was hij te zien als ’man in trein’ in het Sinterklaasjournaal (2013). De Groningse journalist en presentator brak in de jaren tachtig bij het grote publiek door als jurylid in de Soundmixshow van Henny Huisman.

Circus Noël, dat vanaf volgende week in de bioscopen te zien is, is de eerste speelfilm gebaseerd op de succesvolle NPO-jeugdserie. In de film reist de twaalfjarige Karo (Luna Wijnands) stiekem mee met haar circusvrienden Tonie (Tommy van Lent) en Victor (Samuel Reurekas). Ze moeten alles op alles zetten om het circus te redden van de ondergang, al komt hun vriendschap hierdoor zwaar onder druk te staan.

Bijrollen zijn er voor Tygo Gernandt, Rick Paul van Mulligen en Rein Hofman. De film is geregisseerd door Dennis Bots (Achtstegroepers huilen niet).