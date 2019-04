Zus Sharon Stone beenwond door agressieve bezorger

Dat schrijft Sharon Stone op Instagram, waar ze het verhaal van haar zus Kelly deelt. Ze vroeg de vrouw die kwam bezorgen gevraagd of zij even het wagentje met vier sixpacks water naar binnen wilde rijden, omdat ze zelf op krukken liep. Maar daar reageerde de bezorger niet al te best op. „Ze gilde naar me en reed het karretje tegen mij been. Het ergste: geen ’sorry’ of ’kan ik je helpen’. Ze liep de deur uit terwijl ik in een plas bloed stond. Deed ze het met opzet? Ik weet het niet zeker.”

Een medewerker die zegt parttime voor het bedrijf te werken, adviseert haar contact op te nemen met de bezorgdienst. „Water naar binnen brengen op het karretje of zonder, is standaard als de klant dit zelf niet kan.”