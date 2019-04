Duncan Laurence werkt aan nieuwe muziek

In zijn Instagram Stories is te zien dat Duncan in de studio zit. Dinsdag deelt de zanger via Twitter een nieuwe update: „Man, het voelt zo goed om in Stockholm te zijn. Terug naar de basis: muziek maken.”

Afgelopen weekeinde liet Duncan tijdens Eurovision in Concert weten dat zijn agenda de komende weken uitpuilt. „Het echte avontuur gaat nog beginnen”, keek hij vooruit. „Maar er komen nog heel veel leuke dingen ervoor en heel veel voorbereidingen nog. Die vier weken vliegen om, dat weet ik zeker.”