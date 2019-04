David Guetta headliner op Dance Valley

Naast Guetta kondigt de organisatie van Dance Valley dinsdag ook de komst van onder anderen Fedde le Grand, Ummet Ozcan, Ferry Corsten, Bizzey, Chuckie en Kris Kross Amsterdam aan. Op de 25e editie van het evenement is diversiteit troef. Er zijn in totaal acht verschillende podia waardoor iedere danceliefhebber zijn of haar hart kan ophalen.

„We vonden het heel belangrijk om voor onze 25e verjaardag recht te doen aan de historie van het festival door zoveel mogelijk verschillende muzikale stijlen een plekje te geven”, zegt een woordvoerder. „Naast vaste waarden als house en hardcore, hebben we daarom dit jaar ook een techno- en trancepodium.”

Dance Valley verwacht dit jaar ongeveer 25.000 tot 30.000 bezoekers te mogen ontvangen. Het festival heeft plaats op 10 augustus in recreatiegebied Spaarnwoude.