Merol sluit jaar af met show in Paradiso

Merol stond vorige maand al twee keer in de Amsterdamse poptempel. „Of ik dit jaar nog een keer in de grote zaal van @paradisoadam wil spelen? Uhm joah op zich best wel een soort van JAHAA TUURLAK”, schrijft de zangeres over haar nieuwe show op Instagram. Kaartjes zijn vanaf vrijdagochtend te koop.

De zangeres, die eigenlijk Merel Baldé heet, brak vorig jaar door met de nummers Kerst met de fam en Lekker met de meiden. Laatstgenoemde hit werd meer dan twee miljoen keer bekeken op YouTube.