The Passion krijgt opnieuw audiodescriptie

Wouter van der Goes beschrijft voor radioluisteraars, blinden en slechtzienden net als de eerste keer wat er tussen de dialogen in beeld gebeurt. De dj van Radio 2 vindt dat zo’n groot en uniek evenement voor iedereen beschikbaar moet zijn. „Ik vind het echt te gek dat zowel NPO Radio 2 als de omroepen alle medewerking geven om dit voort te zetten zodat iedereen - ongeacht beperking - The Passion kan beleven.”

De negende editie van The Passion is dit jaar op 18 april in Dordrecht. Behalve de live-uitzending met audiodescriptie wordt voorafgaand op Radio 2 een voorbeschouwing gemaakt.