Rail Away ontvangt Kroatische prijs

De award, die jaarlijks wordt uitgereikt aan journalisten die in de buitenlandse media hebben bijgedragen aan een positief beeld over Kroatië, werd zaterdag door de Kroatische staatssecretaris van Toerisme, Tony Glavina, overhandigd aan de makers van Rail Away. Vanuit de hele wereld konden bijdragen worden ingeleverd in drie verschillende categorieën: gedrukte media, bloggers en elektronische media (radio en tv). Rail Away ontving de prijs in de laatste categorie.

De winnende afleveringen werden vorig jaar uitgezonden door de EO op NPO 2. In die afleveringen volgden de makers treinroutes van Zagreb naar Knin en vanuit Knin langs de Dalmatische kust naar Split. Naast de treinroutes werden een aantal bijzondere locaties langs de routes bezocht, zoals de pittoreske steden Zadar, Sibenik en Trogir en bekende natuurgebieden als de Plitvice Meren en de Krka Watervallen.

Eer

Makers Gerben van Ommen en Joanne Brouwer zijn blij met de eer. „Staatssecretaris Glavina benadrukt bij de uitreiking dat het bij een bezoek aan zijn land niet alleen gaat om het mooie landschap, maar ook om de mensen die daar wonen. En dat is precies wat wij in de uitzendingen hebben laten zien”, zegt Gerben in reactie op de prijs. „Kroatië is ook zo’n mooi land. Tijdens onze opnamen was ik geraakt door de bloemenpracht en de vele geuren die in de natuur tot ons kwamen. En dat op een milieuvriendelijke manier vanuit een trein ervaren, is wel heel bijzonder om in Rail Away te mogen laten zien”, aldus Joanne.

Rail Away wordt al sinds 1996 door de EO op de publieke omroep uitgezonden. In januari 2019 was de 200e aflevering te zien op NPO 2.