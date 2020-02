Jett Rebel vraagt verzoeknummers per post

„Ik doe gewoon waar ik zin in heb, maar ik vind het wel altijd leuk om aan de zaal te vragen: wat willen jullie horen”, legt de zanger donderdag uit in De Wereld Draait Door. „Ik wou het niet via de mail doen, want dat is allemaal zo onpersoonlijk meteen als het digitaal is. En als ik het in de zaal roep dan schreeuwt iedereen door elkaar dus daar heb je ook niets aan.”

Dus bedacht Jett Rebel om ’heel ouderwets’ een postbus te openen. „Dan kunnen mensen een kaartje sturen met: ik zit in dit theater en ik wil graag dit nummer horen. Dan krijg ik een heleboel kaartjes en dan kan ik zelf kijken wat leuk is.”

De zanger trapt zijn solotournee op 23 maart af in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Daarna reist hij langs steden als Rotterdam, Den Bosch, Nijmegen en Utrecht. Kaartjes zijn al te koop.