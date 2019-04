Ruud de Wild ruziet met Sunny Bergman

Sunny zou over haar documentaire Man Made komen praten, maar toen zij eventjes de #MeToo-discussie aanhaalde, ontspoorde de boel. Ruud de Wild noemde die discussie ’een afgelikte boterham’ en het lukte Sunny tot haar frustratie maar niet om terug te keren naar het onderwerp van haar documentaire ’gendergelijkwaardigheid’.

Wanneer Sunny kort daarna begint met: „Als jij seksueel geweld tegen vrouwen een afgelikte boterham vind, dan…”, reageert Ruud als door een wesp gestoken. „Dat is heel vals wat je doet! Nee, nu leg je me woorden in de mond! Dat is heel vals wat je doet, heel vals. Het is heel vals wat je doet. Dat is gewoon niet eerlijk. Niet eerlijk.”

Waarop Sunny al even fel reageert. „Nee, jij bent niet eerlijk! Jij noemt die discussie een afgelikte boterham! Jij bent niet geïnteresseerd in wat ik wil doen. Ik roep alleen het voorbeeld #MeToo en dan ga jij er de hele tijd over door. Dat is toch jammer?”

Volgens Ruud kan de feministe niet omgaan met de kritische vraag die hij stelt. Maar Sunny maakt op haar beurt hem weer een verwijt. „Jawel, ik zeg dat ik het er niet mee eens ben en dat ik graag terug wil naar het onderwerp en dat we wel heel lang over #MeToo praten.”

Op dat moment kiest Ruud de Wild eieren voor zijn geld en geeft hij haar ’het podium’.