Bob Dylans whiskeydistilleerderij opent in 2020

Bob Dylan Ⓒ ANP

Bob Dylan opent volgend jaar de deuren van zijn eigen whiskeydistilleerderij. Een oude kerk in Nashville wordt omgetoverd tot de Heaven’s Door Distillery and Center for the Arts dat ook bestaat uit een bibliotheek, restaurant en podium. Dat heeft het whiskeymerk Heaven’s Door, een knipoog naar Dylans hit Knockin’ on Heaven’s Door, dinsdag bekendgemaakt.