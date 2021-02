Simon Cowell blij dat hij nog kan lopen na fietsongeluk

Simon wist meteen na het ongeluk dat zijn rug gebroken was. Hij realiseerde zich pas later dat hij met deze verwonding beter niet in beweging had kunnen komen. „Op dat moment dacht ik alleen: ik moet naar binnen, ik kan hier niet voor de deur blijven liggen. Maar toen ik in mijn slaapkamer lag, ging ik bijna out van de pijn. Het was heel surrealistisch.”

De muziekproducent is dankbaar voor de steun van zijn vriendin Lauren en hun zoon tijdens zijn herstel. Hij kreeg in die tijd van de 7-jarige Eric een respectabele bijnaam: toen het knulletje zag dat er allerlei schroeven en staven in zijn vaders rug waren gezet, doopte hij Simon om tot Iron Man.