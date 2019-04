Prins Haakon welkom geheten op Fiji

Na de ceremonie had de kroonprins een ontmoeting met president Jioji Konrote in zijn ambtswoning Borron House. De samenwerking tussen Noorwegen en Fiji op het gebied van zee en klimaat was een belangrijk onderwerp in het gesprek tussen de twee.

Haakon maakt deze week een reis langs de Pacifische eilandstaten Tonga, Fiji en Samoa. Tonga werd afgelopen dagen al afgestreept. Haakon wil met zijn bezoek de relaties met de eilandstaten versterken.