Kopen zonder kijken krijgt tweede seizoen

Dat bevestigt een woordvoerder van RTL naar aanleiding van berichtgeving in het AD. In Kijken zonder kopen schakelen wanhopige woningzoekenden de hulp in van Martijn en zijn team. Het lukt de stellen maar niet om een stulpje te vinden dat aan hun wensen voldoet en binnen hun budget past. Martijn, makelaar Alex, bouwdeskundige Bob en styliste Roos zoeken een woning en knappen die vervolgens op. De nieuwe bewoners zien het optrekje echter niet voordat ze het koopcontract tekenen.

Niet alleen Martijn, maar het hele team keert terug in het tweede seizoen. Wanneer die op televisie verschijnt, is nog niet duidelijk. De eerste reeks Kopen zonder kijken is sinds februari op de buis.