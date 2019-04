George R.R. Martin vindt einde GoT maar raar

„Voor mij voelt het alsof we pas vorige week zijn begonnen. Is het echt langer dan dat? De tijd is in een waas voorbijgegaan”, zegt Martin voor aanvang van de start van het laatste en achtste seizoen in The Hollywood Reporter. „Ik weet dat het een einde is, maar het is niet een einde voor mij. Ik zit nog steeds middenin het schrijven van de boeken.”

Het verhaal van de boeken is door de serie ingehaald. Wel was de Amerikaan betrokken bij het plot van het laatste seizoen, dat zondag aanvangt. Fantasyfans kunnen echter wel hun hart ophalen met nieuw aangekondigde spinoffs die zich in Martins wereld afspelen. „Er worden vijf shows ontwikkeld. Ik denk dat ik nog in Westeros rondhang terwijl iedereen al vertrokken is.”

Een van deze nieuwe series speelt zich ver voor Game of Thrones af. „De opnames zijn nog niet begonnen, maar zitten er bijna aan te komen. Ze hebben een geweldige regisseur en fantastische cast”, verklapt de auteur over de show waarin Naomi Watts de hoofdrol gaat spelen. Hoewel Martin nauw betrokken is bij de prequel, durft hij niet te zeggen hoe de nog titelloze serie straks wordt ontvangen. „Het speelt zich duizenden jaren in het verleden af. Je ziet een totaal ander tijdperk in Westeros. Geen draken, geen ijzeren troon, geen King’s Landing. Het wordt interessant om te zien wat de fans daarvan vinden.”

Wanneer de prequel en andere spinoffs verschijnen, is nog niet bekend.