Hilaria Baldwin bewust open over miskraam

De yogalerares, die vier kinderen met Alec heeft, deelde haar angst voor een miskraam vorige week op Instagram. „Door er open over te zijn kon ik het een beetje ontladen”, legt Hilaria haar bekentenis uit. „Geheimen zijn alleen eng wanneer ze geheim zijn. Wanneer je het geheim deelt, is het niet meer zo eng.”

Volgens Hilaria is de hartslag van de baby niet sterk genoeg. Ook zou hij niet goed groeien. De kans op een levensvatbare baby is daardoor erg klein. Ondanks de zware periode waarin ze verkeert, put Hilaria veel steun uit de reacties op haar openheid. „Ik was ontzettend nerveus om dit te delen en ik ben zo opgelucht dat het met zoveel liefde is ontvangen.”

Bekijk ook: Hilaria Baldwin bang voor miskraam