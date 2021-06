’Mariah Carey breekt met Jay-Z na ruzie’

Tijdens een vergadering over haar toekomst liep het naar verluidt flink uit de hand. „Mariah en Jay hadden een explosief overleg en het ging helemaal niet goed”, vertelt een ingewijde aan The Sun. „Ze maakte duidelijk dat ze niets meer met hem te maken wil hebben en is weg bij Roc Nation. Ze zal ergens in de komende weken officieel vertrekken.”

Waarover de twee ruzie zouden hebben gehad, vertelt de bron niet. „Het is jammer, want ze hebben de afgelopen paar jaar mooie dingen samen gedaan.”

Roc Nation en Carey hebben nog niet op het nieuws gereageerd. Wel heeft het bedrijf haar op de website uit de lijst verwijderd met artiesten die het vertegenwoordigt. De zangeres zat sinds 2017 bij Roc Nation.