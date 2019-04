Rotterdam Project-Patrick brengt drugsverleden in beeld

In Het Rotterdam Project kreeg de kijker al een duidelijk beeld van het verleden van Patrick, maar de fotograaf wil nu zijn leven delen middels een expositie. „Op 1, 2 en 3 mei is mijn expositie In Herstel te zien voor iedereen in de Fenix Loods (in Rotterdam, red.). Mijn drugsverleden, de ellende en mijn herstel is het middelpunt van de expositie”, zo laat hij weten. „De entree is gratis, als support kan je foto’s kopen.”

Overigens krijgt Patrick ook een eigen programma: Caveman. Hierin wordt hij verder gevolgd en is te zien hoe hij zijn leven verder oppakt na Het Rotterdam Project, wat eindigde met zijn opname in een afkickkliniek. „Het gaat goed, ik heb een eigen huis en een eigen bedrijf. Ik heb een nieuw leven opgebouwd”, liet hij eind maart in De Wereld Draait Door weten. „Ik wil niet zeggen dat Beau mij gered heeft, maar zo is het wel.” Caveman is vanaf 24 april te zien bij RTL 5.

