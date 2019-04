Fajah Lourens komt met Killerbody-lekkernijen

„Ik heb vandaag de ontwikkeling van de nieuwe, gezonde Killerbody Wraps afgerond”, schreef Fajah bij een foto waarop ze een goedgevulde wrap vast heeft. „Ik kan niet wachten tot jullie ze kunnen proeven!”

Fajah onthulde in 2016 hoe ze haar ’killerbody’ bij elkaar sportte. Het boek met voedings- en trainingschema’s werd, ondanks veel kritiek op Fajahs regime, een bestseller. De opvolger Killerbody 2 verscheen in 2017, vorig jaar volgde Killerbody 3, Back in Shape voor kersverse moeders.