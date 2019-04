Monique Westenberg al dagen van streek

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat realiseert de vriendin van André Hazes zich deze week maar al te goed. Sinds ze een nieuwsbericht heeft gelezen over ongeluk met dodelijk afloop is ze de weg kwijt.

„Moeder in de bloei van haar leven, zoontje pas 7 jaar en een leven als profvoetballer voor zich”, schrijft Monique op Instagram. „Dit kan ons allemaal gebeuren. Al-le-maal! Vader blijft achter. Alleen! Niks meer! Niks! Ondraaglijk! Laten we alsjeblieft allemaal voorzichtiger gaan worden in het verkeer. Begin bij jezelf! En koester wat je hebt.”

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.