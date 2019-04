Robert de Hoog en Jonas Smulders in Indië-film

Eerder werd al bekendgemaakt dat Martijn Lakemeier en Marwan Kenzari de hoofdrollen in de film vertolken. De Oost speelt zich af tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog in 1946 en vertelt het verhaal van Johan (Lakemeier). De jonge Nederlandse soldaat wordt samen met honderdduizend anderen uitgezonden om orde op zaken te stellen in Nederlands-Indië. Gaandeweg raakt Johan in de ban van de charismatische maar genadeloze legerkapitein Westerling (Kenzari).

De regie ligt in handen van schrijver-regisseur Jim Taihuttu (Rabat, Wolf). De opnamen vinden grotendeels plaats in Indonesië. In het najaar wordt een aantal scènes in Nederland gedraaid.

Producent New Amsterdam werkt samen met The East West Foundation en het Indisch Herinneringscentrum aan een grote campagne over deze omstreden bladzijde uit de recente vaderlandse geschiedenis. Splendid Film brengt De Oost in het voorjaar van 2020 uit in de Nederlandse en Belgische bioscopen, 75 jaar na aanvang van dit ingrijpende conflict.