Bohemian Rhapsody-acteur Rami Malek zat bijna in Rocketman

Het idee dat Freddie en Elton elkaar zomaar ergens tegenkomen is helemaal niet raar. De twee zangers deelden manager John Reid, in Bohemian Rhapsody vertolkt door Aidan Gillen en in Rocketman gespeeld door Richard Madden. „Ik had het idee dat Elton met zijn moeder naar een restaurant zou gaan waar John Reid en Freddie aan een andere tafel zouden zitten en dat ze naar elkaar zwaaien. Dat zou echt geweldig zijn geweest, maar dat is er toch niet van gekomen.”

De regisseur zegt dat hij het uiteindelijk niet heeft gedaan omdat het niet zijn doel is ’om een eigen filmuniversum te creëren’.