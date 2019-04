Johan Derksen ’na lang zeuren’ naar huis

„Hoewel de artsen me graag nog een nachtje hadden gehouden, mag ik na lang zeuren straks al naar huis”, liet Johan dinsdagmiddag, vlak nadat hij onder het mes was gegaan, weten aan RTL Boulevard. „Ik wil vanavond voetbal kijken.”

De operatie is goed verlopen. „Het gaat goed. Ik voel vooralsnog weinig van de operatie, want mijn arm is nog verdoofd.”

Johan viel in de nacht van dinsdag op woensdag van de trap. De 70-jarige analist keert vrijdag weer terug op de buis in Veronica Inside, hij miste twee uitzendingen. Johan neemt thuis maatregelen om een tweede smak te voorkomen. Hij plaatst een traphekje.

