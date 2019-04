Humberto nieuwsgierig naar nieuwe Late Night

„Ik vind het niet zo raar”, zei Humberto in 6 Inside over de aanstelling van Beau. „Het is al eerder gesuggereerd en hij wilde het ook heel graag.” Volgens Humberto wilde Beau „eigenlijk twee jaar al heel graag” een late night programma. „Ook toen hij die zomer van mij heeft overgenomen”, zei Humberto over RTL Summer Night, dat in juli en augustus 2017 door Beau werd gepresenteerd.

„Eerst wilde hij niet meer, maar nu weer wel”, weet Humberto, die het zelf te druk heeft voor Late Night. „Ik doe VTBL, Ondertussen in Nederland, Big Music Quiz, Het zijn net mensen, Holland’s Got Talent... Ik heb echt geen plek meer voor Late Night.”

Maandag maakte RTL bekend dat Van Erven Dorens aan een nieuw latenightprogramma werkt. Hoe dat eruit gaat zien is nog niet duidelijk. Beau en RTL zijn het programma nog aan het ontwikkelen. Duidelijk is wel dat Beau geen tafel of desk wil.