Makers The Crown hebben hun Diana gevonden

„Emma is een geweldig talent dat ons meteen wist te pakken toen ze auditie deed voor de rol van Diana Spencer”, zei bedenker Peter Morgan over Corrin, die vorig jaar haar acteerdebuut maakte. „Naast de onschuld en schoonheid van een jonge Diana lukt het haar ook een buitengewone vrouw neer te zetten die van een anonieme tiener uitgroeide tot de meest iconische vrouw van haar generatie.”

Over de casting van Diana was veel te doen. Britse media schatten vorige maand in dat de koninklijke familie niet blij zal zijn met het vierde seizoen, het eerste waarin Diana te zien is. De makers lieten weten op zoek te zijn naar een actrice die Diana kan spelen als „charmant, komisch, een flirt en sociale exhibitionist op het wereldtoneel” maar ook als „een wanhopige en eenzame zelfbeschadiger.”

Dat heeft Corrin allemaal in huis. De actrice is „meer dan opgewonden en vereerd” dat zij in de huid van de prinses mag kruipen. „Ik ben sinds de eerste aflevering van The Crown aan de buis gekluisterd. Dat ik me nu bij deze geweldig getalenteerde acteerfamilie mag voegen, is onwerkelijk.” Corrin noemt Diana „een icoon” en belooft haar „eer aan te doen.” „Haar effect op de wereld blijft enorm en inspirerend.”