’Ik ging katjelam het vliegtuig in’

Kelder & Klöpping. Ⓒ Elvin Boer

Was vroeger alles beter, of mogen we ons prijzen met de vooruitgang? Jort Kelder (54) en Alexander Klöpping (32), die qua opvattingen over deze materie mijlenver uit elkaar liggen, trachten elkaar te overtuigen in een nieuw tv-programma. „Het is een beetje mijn wereld tegen die van hem”, zegt Kelder. „Na twee dagen ging ik katjelam het vliegtuig in.”