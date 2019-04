Vierde seizoen Nieuwe Buren exclusief naar Videoland

Fans van de serie kunnen massaal gaan bingewatchen, want het complete seizoen is in één keer beschikbaar bij de streamingsdienst. De cijfers van de vorige seizoenen laten zien dat de serie veelal in korte tijd achter elkaar wordt gekeken met gemiddeld drie tot vier afleveringen per keer.

In het vierde seizoen is Eva met Roosje gevlucht naar Sardinië en probeert ze uit handen van de autoriteiten te blijven. Geholpen door haar buren, de eigenzinnige Olivier en verleidelijke Victoria, bouwt ze op het eiland een nieuw leven op. Maar haar nieuwe verblijfplaats is niet de veilige haven waar ze op gehoopt had. Nadat Peter uit het ziekenhuis ontslagen is gaat hij op zoek naar zijn vrouw en dochter.