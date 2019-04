Lucia begrijpt kritiek op Dream School niet

De kickbokser, die al drie seizoenen aan het hoofd staat van de ’school’ die schoolverlaters een nieuwe kans geeft, stelt in RTL Boulevard dat „dingen uit proportie worden getrokken.” „Een natraject is er, maar je moet zelf instappen, je moet zelf willen. Kom naar ons toe als er behoefte is.”

Lucia snapt dat het einde van het Dream School-traject de deelnemers zwaar kan vallen. „Drie weken zijn we veel bij elkaar, dan is het een harde transitie om terug te gaan in de maatschappij.” Dat de jongeren verkeerd worden neergezet, ziet Lucia anders. „Ik heb zelf ook realityshows gedaan. Als ik naar het programma kijk, dan zie ik het op tv zoals ik het heb ervaren. Als je in de bus leuke ervaringen hebt die niet op camera staan, kunnen wij ze ook niet uitzenden.”

Behoefte

Volgens Lucia is voor alle kandidaten duidelijk dat zij en rector Eric van ’t Zelfde geen deel uitmaken van het natraject. „Daarvoor is een bedrijf ingehuurd dat hen begeleidt. Waar je hulp roept, word je geholpen.” De kickbokser is van mening dat de jongeren „zelf verantwoordelijkheid moeten nemen en actie moeten ondernemen.”

Desondanks vindt Lucia dat het „zo niet kan.” „Ik zou graag een dialoog willen met alle jongeren. Want ik hoor dat er een behoefte is. Hoe kunnen we elkaar in het midden ontmoeten?” Zo’n gesprek komt er woensdag. Dan gaat een aantal Dream School-deelnemers langs bij de NTR.