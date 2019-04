’Prequel Grease in de maak’

Schrijver John August werkt aan het script van de film, zo meldt The Hollywood Reporter. De film, met als werktitel Summer Nights, gaat over het moment dat de twee hoofdpersonen elkaar leren kennen. In Grease zingen Danny Zuko (John Travolta) en Sandy Olsson (Olivia Newton- John) alleen over dat bijzondere moment tijdens hun zomervakantie.

Vier jaar na het enorme succes van Grease, kwam er ook al een vervolg op de film uit. Grease 2 speelde twee jaar na het origineel af en had op een paar kleine bijrollen na een volledig nieuwe cast.

Het is niet bekend welke acteurs in Summer Nights te zien zullen zijn en wanneer de film uitkomt.