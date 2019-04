Palestijnen: Madonna, boycot songfestival

Madonna Ⓒ Hollandse Hoogte

Actievoerende Palestijnen doen een oproep aan Madonna om geen optreden te verzorgen tijdens het Eurovisiesongfestival in mei in Tel Aviv. De Amerikaanse zangeres is naar verluidt voor een miljoen dollar geboekt door een Israëlisch-Canadese zakenman, die haar twee nummers wil laten zingen.