Wil MASAKO wel écht KEIZERIN worden?

Prinses Masako zal op 1 mei de nieuwe keizerin van Japan worden. Maar is zij er eigenlijk wel klaar voor? Ⓒ ANP

Nu Japan zich klaarmaakt voor de wisseling van de wacht op het keizerlijk paleis, houdt het land stiekem zijn adem in. Hoe zal prinses MASAKO zich houden als zij straks keizerin is? De echtgenote van kroonprins NARUHITO ging meer dan eens door diepe dalen, maar maakt zich nu op voor de belangrijkste dag in haar leven...