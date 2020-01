David Hasselhoff wil tussen schapen wonen

De voormalige Baywatch-ster is op huizenjacht nabij de grens van Engeland en Wales, waar zijn vrouw Hayley is grootgebracht. „Ik wil een stuk grond en een paar schapen en ik wil ze Me and Ewe noemen”, vertelt ’The Hoff’, die momenteel in de Dolly Parton musical 9 to 5 schittert, aan The Mirror.

„Het is een nieuw leven voor me en ik kan niet wachten. Ik wil ook een paar katten en een paar honden. Ik vond een plek in het bos met een jacuzzi, weg van alles, en ik zei: ’Oh mijn God, dit ben ik’. Het is een andere levensstijl, ik kan gewoon achterover leunen. Ik kan wandelen en ontsnappen aan David Hasselhoff en gewoon een mens zijn.”