Von Trier onderscheiden door Deense koningin

In zijn dankwoord, dat hij niet had voorbereid, zei Von Trier dat hij veel dank verschuldigd was. Ook zei de maker van films als Antichrist, Dogville en Nymphomaniac dat hij merkte dat het „een kwestie van leeftijd is wanneer je grote prijzen begint te krijgen.” Desondanks zei Von Trier de Rungstedlund Award, een initiatief van het Karen Blixen Museum, speciaal te vinden. „Ik voel een band met Karen Blixen”, zei hij over de Deense schrijfster.

Von Trier sloot zijn dankwoord af met een woord aan Margrethe. „Ik wil tegen hare majesteit zeggen dat ik hoop dat we, hopelijk voor lange tijd, een echte, goede en aardige koning krijgen. En dat komt van een republikein.”

De filmmaker raakte meer dan eens in opspraak. Zo was hij jarenlang niet welkom op het filmfestival van Cannes nadat hij in 2011 zijn sympathie voor Adolf Hitler uitsprak. De Deense regisseur zei tijdens een persconferentie over zijn film Melancholia begrip te hebben voor de nazi-leider, „ook al deed hij enkele verkeerde dingen.” Vorig jaar mocht Von Trier zich na zeven jaar weer laten zien tijdens het prestigieuze filmfestival in Frankrijk.

