’Lieve Mona’ Loek Kessels (87) overleden

Nuchter vertelde ze in haar afscheidsboodschap op Facebook: „Geen leuk bericht. Maar ik wil niet zomaar ’in de lucht’ verdwijnen zonder afscheid te nemen van al diegenen die me zo vaak een glimlach hebben bezorgd of een fijn gevoel van herkenning.”

Als biechtmoeder Lieve Mona beantwoordde Loek Kessels ruim 25 jaar brieven van mensen met problemen of die alleen een luisterend oor zochten. De in Amsterdam geboren – maar bijna haar leven lang in Limburg woonachtige schrijfster – had zelf echter ook te maken met problemen.

In interviews vertelde ze dat zij haar inlevingsvermogen putte uit haar buitengewoon problematische jeugd die zij twee jaar geleden tot in detail uit de doeken deed in de onthullende autobiografie Een kusje op je ziel, waarin zij onder meer vertelde dat haar moeder een alcoholist was die Loek en haar broer mishandelde.

Zelf kwam ze nooit over haar traumatische ervaringen heen. Ook niet door het schrijven van dat hartverscheurende boek. In weekblad Privé zei ze hierover: ,,Dat kan ook niet. Het zit zó diep. Stom hè, dat je daar niet overheen komt?’’

