Extra aanklacht kan Lori Loughlin 20 jaar cel opleveren

Lori en nog zo’n vijftig andere ouders, onder wie actrice Felicity Huffman, werden vorige maand aangeklaagd wegens fraude bij de toelating van hun kinderen op topuniversiteiten. De 54-jarige actrice zou een half miljoen dollar hebben betaald aan een tussenpersoon die ervoor zorgde dat haar twee dochters op papier in het roeiteam van universiteit USC zaten. Beide studenten doen helemaal niet aan die sport.

In eerste instantie werd Lori en haar echtgenoot Mossimo Giannulli fraude ten laste gelegd. Dinsdag kwam daar voor hen en veertien andere verdachten ook de witwasaanklacht bij, omdat ze een niet bestaand goed doel hebben ingezet om het geld naar de tussenpersoon te krijgen. Zo leek het alsof ze een donatie deden, terwijl de vergoeding eigenlijk bedoeld was voor de fraude.

’Deal geweigerd’

Door de nieuwe aanklacht kan de actrice een celstraf van maximaal twintig jaar krijgen, meldt People. Een anonieme bron van het blad vertelt dat Lori de aanklachten niet serieus heeft genomen, en daardoor elke deal waarin ze mogelijk naar de gevangenis zou gaan heeft geweigerd.

Felicity Huffman maakte maandag wel bekend schuld te bekennen in de zaak. In een verklaring gaf ze aan fout gehandeld te hebben, zich te schamen en de straf die ze krijgt te accepteren. Volgens Amerikaanse media is de aanklager van plan enkele maanden cel te eisen voor de Desperate Housewives-actrice, die 15.000 dollar betaalde zodat haar dochter meer tijd kreeg voor een toelatingsexamen.

