Een ook geëmotioneerde Sara legde aan het publiek uit dat ze na het produceren van Roseanne-spinoff The Conners de smaak te pakken heeft, maar geen tijd heeft om alles te doen. „Ik hou van produceren, het geeft me een sterk gevoel. Maar als ik eerlijk ben is mijn leven iets uit balans. Ik had tijdens The Conners minder tijd voor mijn drie kinderen en voor mezelf dan ik wil hebben.”

Sara bedacht The Talk in 2010 en is sindsdien een van de presentatrices van het programma, waarin een combinatie van nieuws en entertainment wordt besproken. De samenstelling van de tafel waaraan dat gebeurt, is door de jaren een aantal keer veranderd, maar Sharon is er net als Sara al vanaf het begin bij. In 2018 en 2016 wonnen ze met de show nog een Daytime Emmy en in 2017 wonnen ze de Daytime Emmy voor beste talkshowhost. Ook werden ze vanaf de start jaar op jaar genomimeerd voor de prijzen.

De vrouw van Ozzy moest na de bekendmaking zo huilen dat ze lang niets wist uit te brengen. „Ik heb nooit eerder negen jaar lang met iemand gewerkt”, zei ze toen dat toch lukte. „Ik wil zoveel over Sara zeggen. Ze is elke show fantastisch, jullie hebben gezien hoe droog ze uit de hoek kan komen. Ze is zo snel, zo sarcastisch en zo fantastisch.”