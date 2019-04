Elle Fanning aan de drank

„Kijk eens wie dit legaal doet”, grapte Elle bij een foto waarop ze een glas champagne aan de mond zet. „Het feestvieren is begonnen.”

Ook zus Dakota stond stil bij de verjaardag van Elle. „21 Jaar! Het lijkt wel gisteren dat ik wakker werd in het ziekenhuis bij mama en vroeg: wat is het? Zoals we nu weten, was het een zusje, en mijn leven werd op dat moment een stuk beter. Ik zal er altijd zijn om je jurk dicht te ritsen”, aldus de actrice bij een foto waarop ze dat voor haar zusje doet. En met een knipooog zinspelend op een mogelijk overgeven als gevolg van misschien iets teveel drank die avond: „En je haar omhoog houden als het nodig is. Grapje!”

Elle draait al een flinke tijd mee in Hollywood: ze had haar eerste rol op haar derde, toen ze de jongere versie speelde van het personage van Dakota in I Am Sam. Het jaar erop deelde ze weer een rol met haar vier jaar oudere zus, nu in serie Taken. Inmiddels heeft ze al meer dan veertig eigen rollen op haar naam staan. Elle is dit jaar te zien in films Teen Spirit en in de sequel van Maleficent, waarin ze opnieuw de rol van Aurora speelt.