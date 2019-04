Warner Bros. boos om promofilmpje Trump

Warner Bros. is niet blij en liet in een verklaring weten stappen te gaan nemen tegen de president wegens het schenden van copyright. „Het gebruik van de Warner Bros. soundtrack van The Dark Knight Rises is zonder toestemming gedaan. We proberen er via de juiste juridische kanalen voor te zorgen dat het verwijderd wordt.” De video is in elk geval al verwijderd van YouTube en de social media kanalen.

In de twee minuten durende video komen beelden van prominente democraten als Barack Obama, Hillary Clinton en Amy Schumer voorbij die worden afgezet tegen beelden van Trump zelf. Er zit geen stem in het filmpje. Wel verschijnt er onder de epische filmmuziek van Hans Zimmer tekst in beeld. „Eerst negeren ze je, dan lachen ze je uit en dan noemen ze je een racist”, luidt de tekst. Terwijl de muziek doorgaat, volgt een beeld van Trump die strijdbaar zijn vuist in de lucht steekt.

Niet alleen de muziek viel op, ook het filmpje zelf kon op flink wat kritische noten op social media rekenen. Op Twitter noemen velen het filmpje ’eng’ of zelfs ’angstaanjagend’. Toch zijn er ook die Trump ’de beste president’ vinden ’die ik ken’.