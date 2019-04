Hilaria Baldwin bevestigt miskraam

„Er was geen hartslag bij mijn scan vandaag, dus het is voorbij. Maar ik heb een paar sterke en geweldige hartslagen hier”, schrijft de 35-jarige yogalerares bij een foto van haar, Alec en hun vier kinderen. „Ik ben omringd door zoveel liefde en ik voel me heel bevoorrecht.”

Hilaria deelde vorige week haar angst voor een miskraam nadat onderzoeken bij de verloskundige uitwezen dat de baby een zwakke hartslag had. Ze deed de onthulling naar eigen zeggen om het taboe op praten over miskramen weg te nemen. Ook putte Hilaria er zelf kracht uit.

Ze is dankbaar voor de reacties die ze heeft gehad op haar open houding. „Bedankt voor het luisteren, jullie steun en voor het delen van jullie eigen persoonlijke verhalen. Samen staan we sterker.”

Bekijk ook: Hilaria Baldwin bewust open over miskraam