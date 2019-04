Disney komt Monsters Inc.-serie

In Monsters at Work gaat het verhaal verder waar de film stopte en volgt een nieuwe personage in de monsterwereld, Tylor Tuskmon. Het is zijn droom om net zo’n succes te worden op de lachvloer van de energiecentrale als zijn idolen Mike en Sulley, de hoofdpersonen in de film.

Voor de serie spreken Billy Crystal en John Goodman opnieuw de stemmen in van Mike en Sulley. Ook andere bekende karakters keren terug zoals Celia Mae en Yeti, ingesproken door Jennifer Tilly en John Ratzenberger.

Eerder maakten Disney en Pixar in de vorm van Monsters University al een prequel van Monsters Inc. De serie moet volgend jaar verschijnen. Disney+ wordt later dit jaar gelanceerd.