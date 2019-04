Nieuwe Assepoester-film met Camila Cabello

Het idee voor de nieuwe versie van het eeuwenoude sprookje komt van James Corden, die de film gaat produceren. Pitch Perfect-scriptschrijver Kay Cannon regisseert en schrijft de film.

Veel is er niet bekend over de nieuwe interpretatie van het verhaal over het meisje met de gemene stiefmoeder die het hart steelt van een prins. Variety meldt dat het gaat om een versie waarin muziek centraal staat. Over het sprookje zijn tientallen films gemaakt, meest recentelijk die van Disney uit 2015 met Lily James in de titelrol.