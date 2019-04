Nederlandse producer op 1 in Billboard 100

„Ik was helemaal gechoqueerd toen ik dat zag”, vertelt YoungKio, de artiestennaam van Kiowa Roukema tegen 3voor12. „Ik kon heel moeilijk slapen nadat ik zag dat ’ie op 1 stond bij Billboard, het is een droom dat het zo is gelopen.”

YoungKio verkoopt al een aantal jaar zijn beats via internet. Zo ook aan Lil Nas X, die er Old Town Road van maakte. Het nummer, een cross-over tussen trap en country, kwam recent nog in het nieuws omdat Billboard het uit zijn countryhitlijst verwijderde, omdat het niet country genoeg zou zijn. Daarop besloot Billy Ray Cyrus, de vader van Miley Cyrus, een remix van het nummer te maken. Beide singles staan nu wereldwijd in de top van de streaminglijsten.

De Nederlander kan straks aardig binnenlopen dankzij het succes van Old Town Road. „Ik verkoop de beats met een contract, waarin staat dat ik nog steeds recht heb op een deel van het geld. Voor al dit succes zal ik betaald krijgen, dat zit helemaal goed”, aldus YoungKio, die inmiddels al aanbiedingen heeft van verschillende grote Amerikaanse producers.