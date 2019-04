Single Bauer ontploft na toegeven plagiaat

„Ik moet zeggen: het liedje ontploft nu eigenlijk overal”, vertelde Bauer woensdagochtend in het radioprogramma Jan-Willem Start Op op NPO Radio 2. „Op YouTube is de clip ook al meer dan 100.000 keer bekeken.”

Bauer maakt wel duidelijk dat niet hij degene is geweest die plagiaat heeft gepleegd. „Ik heb het niet geschreven, ik ben de zanger. Toen ik het een paar maanden geleden voor het eerst hoorde vond ik het meteen een leuk, aanstekelijk liedje. Ik was er gelijk verliefd op.”

Toen hij na de geruchten dat het om een kopie van Meidengroep zou gaan naar de liedjes ging luisteren, hoorde hij dat het inderdaad wel erg veel op elkaar leek. „Het kan nou eenmaal gebeuren. Er zijn genoeg voorbeelden van tekstschrijvers die dat ook is overkomen. Dat doe je niet bewust.” Hoewel Bauer en de componist van Meidengroep, Hans van Hemert al tot een oplossing zijn gekomen, is er „nog geen commissie geweest die heeft bekeken of het echt plagiaat is. Dat is ook een heel grijs gebied.”

De twee partijen hebben afgesproken om de opbrengsten van het nummer te delen. Ook zouden de twee in de toekomst willen samenwerken.

