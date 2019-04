Sander de Heer gezicht van luisterboekweek

Chava voor in ’t Holt (bekend van De Hel van ’63 en Moordvrouw) leest in de actieweek vier verhalen van de bekroonde Vlaamse misdaadauteur Hidde Vandermeeren. Sander de Heer (Goudkust, Onderweg naar Morgen) leest de verhalen van Dolfje Weerwolfje en Foeksia in het Weervolvenbos van de populaire kinderboekenschrijver Paul van Loon.

Voor de derde keer wordt de Hebban Luisterboek Award uitgereikt aan de beste voorlezers van luisterboeken. Henkjan Smits is voorzitter van de jury. „Voor mij is het een eer dat ik gevraagd ben als voorzitter van deze jury. Luisterboeken maken een groot deel van mijn leven uit. Ik luister graag naar luisterboeken en ben zelf als voorlezer van luisterboeken ook actief”, zegt Henkjan.

De shortlist van de prijzen in de categorieën volwassenen en kinderen worden op 24 april bekendgemaakt bij Tijd voor MAX op NPO 1.