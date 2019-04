Diamanten keizerspaar dineert met kinderen

In Japanse media was er weemoed vanwege het naderend afscheid van de keizer. Die doet op 30 april afstand van de troon na een regeertijd van dertig jaar. Daarmee komt ook een einde aan het zogenoemde Heisei-tijdperk en begint met het aantreden op 1 mei van keizer Naruhito het Reiwa-tijdperk. Bij elke troonswisseling namelijk begint de Japanse jaartelling opnieuw en elke regeertijd krijgt zijn eigen naam.

De media schonken ook veel aandacht aan keizerin Michiko, die in 1959 met haar jawoord als eerste burgermeisje toetrad tot de keizerlijke familie. Dat was niet makkelijk omdat ze moest opboksen tegen weerstand van de keizerlijke hofhouding en van haar schoonmoeder, keizerin Nagako. „Mijn leven als kroonprinses en later als keizerin was allesbehalve makkelijk”, zei Michiko vorig jaar bij haar 84e verjaardag.

Haar gezondheid leed eronder, zoals later ook schoondochter kroonprinses Masako te maken kreeg met gezondheidsklachten door de druk van de hofhouding en de alles verstikkende atmosfeer aan het hof. „Ik ben erg dankbaar dat de keizerin, die eens zelf deel uitmaakte van het volk, deze weg met mij heeft bewandeld en zestig jaar lang met grote toewijding de keizerlijke familie en het Japanse volk heeft gediend”, aldus echtgenoot Akihito bij zijn 85e verjaardag.

Hij bekende eerder al eens dat hij haar niet altijd had begrepen en wellicht onvoldoende had ondersteund. Maar Michiko, daar zijn waarnemers en geleerden het over eens, heeft de monarchie gemoderniseerd en dichter bij het volk gebracht. In de eerste plaats omdat ze zelf de opvoeding van de kinderen op zich nam, hetgeen in het keizershuis nooit eerder was gebeurd, en in de tweede plaats om zich oprecht te bekommeren om de noden van ouderen, alleenstaanden en slachtoffers en nabestaanden van natuurrampen.

Dat het keizerspaar gewoon op de grond ging zitten om met mensen te praten, gaf de hofhouding een hartverzakking maar bezorgde keizer en keizerin respect en affectie bij de bevolking. De verwachting is dat keizer Naruhito die lijn zal voortzetten en waar mogelijk verder doorvoeren.