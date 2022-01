Monique ’dankbaar en trots’ op jarige André Hazes: ’Je hebt veel personen achter je gelaten’

Op Instagram staat de moeder van zijn kind stil bij de groei die André de afgelopen periode heeft doorgemaakt. Dat doet ze door het leven te vergelijken met een treinreis „En daar stappen door de jaren heen veel personen in – en vaak ook weer uit. Jouw trein zat de afgelopen 28 jaar in de fast lane. Alle coupés bomvol met energieën en prikkels. Meestal was jij de machinist, soms hing je wankelend uit de ramen en er zijn ook keren geweest dat je bijna voor je eigen trein lag. Zoals afgelopen jaar.”

Het management van André maakte in september bekend dat de zanger was getroffen door een burn-out, waarna zijn leven op een laag pitje kwam te staan. „Gelukkig ontdekte je ein-de-lijk de handrem en ben je begonnen aan de reis naar jezelf”, weet Monique. „Je hebt, voor je dit nieuwe levensjaar in gaat, veel wagonnetjes losgekoppeld en daarmee veel patronen en personen achter je gelaten.”

’Halte voor halte’

Ze vervolgt: „Je mag ontzettend trots op jezelf zijn en de stappen die je maakt. Het is dapper dat je de cirkel nu écht doorbreekt en daarmee jezelf en onze zoon de toekomst geeft die jullie verdienen. Ik ben dankbaar voor en trots op de groei die je doormaakt. Deze reis, met en naar jezelf, is het grootste kado aan jezelf. De mensen die belangrijk voor je zijn, reizen met je mee in jouw trein. Halte voor halte. Happy Birthday.”

Ook moeder Rachel staat stil bij de verjaardag van haar zoon. „Jeetje wat gaat de tijd toch snel. Zeker na wat we allemaal samen hebben meegemaakt. Vorig jaar was een heel heftig jaar, maar ondanks veel verdriet en de moeilijke momenten hebben we toch ook heel veel gelachen samen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik heel erg trots op jou ben en heel erg blij ben met een zoon zoals jij. Samen komen we er altijd sterker uit! Daarom, lieve Dré, leef alsjeblieft jouw leven zoals jij dat wil.”